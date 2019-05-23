Будем делать все для единства церкви. Филарет встретился с представителями Константинополя
Почетный патриарх ПЦУ Филарет в своей резиденции провел встречу с представителями Вселенского патриархата митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Священного синода дьяконом Григорием.
Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской церкви другими поместными церквями и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Почетный патриарх Филарет выразил благодарность Вселенскому патриархату и, лично, патриарху Варфоломею за предоставление томоса об автокефалии и постоянную поддержку.
«Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни», — сказал Филарет.
По словам Филарета, «мы будем делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства».
14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.
Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.
По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.
Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.
Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.
Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.
Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.