Будем делать все для единства церкви. Филарет встретился с представителями Константинополя Сегодня, 11:23 1367 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Филарет: Мы будем делать все возможное, чтобы Украинская церковь была единой cerkva.info

Почетный патриарх ПЦУ Филарет в своей резиденции провел встречу с представителями Вселенского патриархата митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Священного синода дьяконом Григорием.

Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской церкви другими поместными церквями и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Почетный патриарх Филарет выразил благодарность Вселенскому патриархату и, лично, патриарху Варфоломею за предоставление томоса об автокефалии и постоянную поддержку.

«Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни», — сказал Филарет.

По словам Филарета, «мы будем делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства».

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.