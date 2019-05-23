Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Питер Дикинсон
Войны памяти. Как Зеленскому объединить украинцев?
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Будем делать все для единства церкви. Филарет встретился с представителями Константинополя

Сегодня, 11:23
1367
Цей матеріал також доступний українською
Будем делать все для единства церкви. Филарет встретился с представителями Константинополя - фото

cerkva.info

Филарет: Мы будем делать все возможное, чтобы Украинская церковь была единой

Почетный патриарх ПЦУ Филарет в своей резиденции провел встречу с представителями Вселенского патриархата митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Священного синода дьяконом Григорием.

Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской церкви другими поместными церквями и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Почетный патриарх Филарет выразил благодарность Вселенскому патриархату и, лично, патриарху Варфоломею за предоставление томоса об автокефалии и постоянную поддержку.

«Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни», — сказал Филарет.

По словам Филарета, «мы будем делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства».

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Теги:   Константинополь ПЦУ Патриарх Филарет

Спецтема   Украина получила томос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 12:07

img
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
Политика

Сегодня, 09:36

img
Сценарии Квартала и автографы. В интернете распродают артефакты, связанные с Зеленским
Политика

Вчера, 19:07

img
Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
37563
Политика

Вчера, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
29505
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
29409