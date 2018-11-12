Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в венгерский город - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья из Берегово в венгерский город Кишварда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Москаль сообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов - Ред.) в соседний венгерский город Кишварда (город на востоке Венгрии). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство - Ред.)", - заявил председатель ОГА.

В сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся паспортный скандал из-за публикации в СМИ видео, тайно снятого в венгерском консульстве в Берегово. На видео новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Высылка консула связана с раздачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины в ответ на высылку Киевом венгерского консула из Берегово. Также Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".