Будапешт обвинил Киев в "грубой атаке" на нацменьшинства

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Украины начало "грубую атаку" против национальных меньшинств, пытаясь лишить возможности учиться и разговаривать на родном языке.

Как передает Радио Свобода, так он прокомментировал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона Об основах государственной языковой политики (известного как языковой закон "Кивалова-Колесниченко").

"Украинское правительство поставило перед собой две националистические задачи - первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не было возможности говорить на родном языке", - сказал Сийярто.

По его словам, в законе "Кивалова-Колесниченко" допустимый предел употребления языка нацменьшинств начиналась с 10%, а в новом законопроекте депутаты "хотят привязать до 33%". Сийярто расценил это как наступление на права нацменьшинства употреблять родной язык.

"В правовом государстве не происходят вещи, которые имеют место в Украине", - добавил он.

Глава МИД Венгрии в который раз подтвердил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические усилия Киева, пока не будет налажена ситуацию с правами нацменьшинств.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд признал скандальный языковой закон бывших народных депутатов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным.

Закон устанавливал, что государственным языком является украинский язык, но существенно расширял использование региональных языков, если количество носителей этих языков было не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и менее 10%.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после решения Конституционного суда для нардепов открылась возможность принять новый закон о языке.