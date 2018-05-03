Будапешт блокирует встречи комиссии Украина-НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО.

"К сожалению, Венгрия не разблокировала своего возражения относительно проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне и, в частности, на саммите [НАТО]", - заявила она в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Климпуш-Цинцадзе, украинский президент получил приглашение на саммит Североатлантического альянса и собирается принять в нем участие, однако на данный момент не принято решения о проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия не будет блокировать участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.

Напомним, что Венгрия наложила вето на запланированную на 27 апреля встречу комиссии Украина НАТО на уровне глав МИД.

Протест Будапешта связан с языковой статьей закона о реформе образования в Украине. Венгерские власти считают, что увеличение количества украинского языка в школе является "притеснениями" прав венгерского национального меньшинства.