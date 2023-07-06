Саммит НАТО не оправдает ожидания украинцев — Буданов
Кирилл Буданов (Фото:UKRAINIAN MINISTRY OF DEFENCE/Handout via REUTERS)
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе разочаруют украинцев.
Об этом сообщает The Times.
Он заявил, что Украину не пригласят в Альянс.
«Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены», — заявил глава ГУР.
По его данным, на саммите будут «объявлены некоторые слова, но ничего больше».
«Я вполне уверен, что будут говорить впереди: я видел черновики выступлений», — заявил Буданов.
11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.
В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.
По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.
Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.
Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.