«Всех в радиоактивный пепел». Буданов высмеял заявления Путина о «ядерной триаде» и ракете Сармат

26 декабря, 13:22
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов иронично прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет Сармат.

В интервью LIGA.net Буданов заявил, что Путин уже два года обещает поставить «Сармат» в строй и говорит про «всех в радиоактивный пепел».

«Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что Сармат уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство», — отметил он.

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21 декабря Путин во время расширенного заседании коллегии министерства обороны утверждал, что сейчас в РФ продолжается процесс перевооружения ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы Авангард, а в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты Сармат.

https://www.youtube.com/watch?v=X_p47SRMMmY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Разведка Кирилл Буданов Война России против Украины

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