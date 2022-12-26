«Всех в радиоактивный пепел». Буданов высмеял заявления Путина о «ядерной триаде» и ракете Сармат 26 декабря, 13:22 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов иронично прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет Сармат.



В интервью LIGA.net Буданов заявил, что Путин уже два года обещает поставить «Сармат» в строй и говорит про «всех в радиоактивный пепел».

«Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что Сармат уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство», — отметил он.

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21 декабря Путин во время расширенного заседании коллегии министерства обороны утверждал, что сейчас в РФ продолжается процесс перевооружения ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы Авангард, а в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты Сармат.