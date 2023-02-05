Буданов возглавит Министерство обороны вместо Резникова — Арахамия 5 февраля, 22:46 Глава ГУР МО Кирилл Буданов перейдет на должность министра обороны Украины (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил кадровые изменения во властных структурах. Он сообщил, что Министерство обороны вместо Алексея Резникова возглавит начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

«Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

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В то же время действующий глава Минобороны Алексей Резников будет переведен на должность главы Минстратегпрома.

«Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость „поднять“ министерство, которое должно делать больше. Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени», — пишет руководитель парламентской фракции Слуга народа.

Также Арахамия подтвердил ранее озвученную информацию о том, что и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и и.о. Службы безопасности Украины Василий Малюк будет назначен на постоянные должности.

«Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое», — подчеркнул Арахамия.

Отставка Резникова: что известно

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Днем 5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат Кирилла Буданова.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

К вечеру стало известно, что парламентская фракция Слуга народа на заседании по поводу кадровых изменений согласовала увольнение Резникова с должности министра обороны. Рада должна проголосовать соответствующее решение на ближайшем заседании.

Также Рада уволит нынешнего главу Минстратегпрома Павла Рябкина. По данным LB.ua, его могут назначить послом Украины в Китае.

В то же время, источники издания пишут, что Резников может не согласиться на предложение возглавить Минстратегпрома.

