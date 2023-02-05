Кадровые перестановки. Рада на ближайшем заседании уволит Резникова — нардеп 5 февраля, 21:21 Рада уволит Резникова с должности министра обороны (Фото:kmr.gov.ua)

Верховная Рада на ближайшем заседании уволит Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Его заменит глава украинской военной разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов, а сам Резников возглавит Минстратегпром.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщает, что соответствующие кадровые изменения в правительстве уже согласованы. Вероятно, речь идет о том, что такие решения согласовали во фракции Слуга народа, имеющей большинство в Раде. Железняк ранее сообщал, что «слуги» вечером в воскресенье, 5 февраля, провели заседание фракции по поводу кадровых изменений.

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По информации Железняка, также согласовано назначение и.о. главы МВД Игоря Клименко и и.о. главы СБУ Василия Малюка на постоянные должности.

UPD 21:46. Эта новость изначально была распространена с заголовком Рада на ближайшем заседании назначит Буданова министром обороны, а Резникова переведут в Минстратегпром, но на данный момент сообщается, что Рада планирует пока только увольнения и нет информации о назначениях, поэтому мы изменили заголовок. Редакция просит прощения за неточность.



Как заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии РБК, Рада проголосует за отставку Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время.

О том, что на ближайшее заседание Рады вынесут вопрос об увольнении Резникова по результатам заседания фракции Слуги народа, также сообщила нардепка от «слуг» и заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла в комментарии Суспільному.

Ранее Безугла писала, что на следующей неделе оборонным комитетом запланировано заслушивание вопроса о новом министре.

Предполагается, что Резников одновременно заменит Павла Рябикина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины (Минстратегпрома).

Однако, как пишет LB.ua со ссылкой на источники, есть все основания полагать, что Резников на это предложение не согласится.

«На заседании [фракции Слуга народа 5 февраля] Давид Арахамия объявил, что Алексей Резников уходит из Минобороны. Идет в Минстратегпром на место Павла Рябикина, которого отправят послом в Китай. Минстратегпром, который еще летом, в рамках реформы Кабмина, хотели сократить и отдать либо в Минэкономики, либо в Минцифры, либо сделать специальным агентством в Минобороны», — сказал собеседник издания.



Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.



Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

