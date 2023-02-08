Когда Буданова могут назначить министром обороны вместо Резникова — Безуглая назвала сроки 8 февраля, 18:47 Назначение Кирилла Буданова министром обороны все еще может состояться после 14 февраля (Фото:Александр Медведев / НВ)

Представительница Слуги народа по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая подтвердила, что вероятное назначение Кирилла Буданова министром обороны отложено на время после встречи в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля.



«На последний традиционно будут обсуждать с партнерами усиление Украины вооружением. А здесь ключевую роль играют именно договоренности нынешнего министра (Алексея — ред.) Резникова», — отмечается в статье NV Восходящая звезда Буданова. Кем был и кем стал молодой украинский генерал-разведчик, который может возглавить Минобороны.

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6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия утверждал, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.