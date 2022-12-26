Буданов рассказал, служил ли Арестович в разведке 26 декабря, 15:01 Буданов рассказал, служил ли Арестович в разведке (Фото:facebook/alexey.arestovich)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос о том, действительно ли Арестович раньше служил в ГУР.

«Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, нужно поднять данные. Насколько помню, да», — ответил глава украинской военной разведки.

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