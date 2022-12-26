«Россия — в тупике». Зимой коренных изменений в пользу оккупантов не будет — Буданов

26 декабря, 10:19
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Комментировать действия украинской армии зимой Буданов отказался (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Комментировать действия украинской армии зимой Буданов отказался (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что зимой коренных изменений в пользу армии РФ не ожидается, даже если прибудут еще мобилизованные после боевого слаживания.

В интервью LIGA.net он сказал, что «Россия находится сейчас в тупике», и единственное место, где оккупационные войска еще пытаются наступать — это Бахмут.

«Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря», — отметил Буданов.

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По его словам, РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья, однако он не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться: предыдущие попытки локальных наступлений были замечены заранее и ничем для россиян не закончились.

«Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду», — добавил Буданов.

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4 декабря в разведке США спрогнозировали снижение темпов боевых действий в Украине в следующие несколько месяцев на фоне наступления зимы.

https://www.youtube.com/watch?v=e2k_aNakqUk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Армия России Зима Кирилл Буданов Война России против Украины

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