«С ковровой дорожкой не встречали». Буданов рассказал, где после обмена оказался Медведчук 24 октября, 13:20 Виктор Медведчук (Фото:ОП)

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что после обмена нардеп от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в Москве.

«С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он сейчас? Надо поднять материалы, да сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его привезли в Москву», — заявил Буданов в интервью Украинской правде.

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По словам руководителя разведки, Медведчука привезли в Анкару, но «со временем по финалу он появился в Москве».

«Я знаю, что у него было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопрос абсолютно не политический, а практический», — сказал он.

Буданов добавил, что спецслужбы РФ могут поинтересоваться у кума Путина, где средства, выделяемые агрессором на подготовку захвата Украины.



В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.