Буданов: Не вижу признаков подготовки вторжения со стороны Беларуси 29 декабря, 14:20 Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не видит никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси.

В интервью ВВС он сказал, что маневры российских военных в Беларуси проводятся с целью отвлечь украинские войска от боев на Донбассе и юге.

«На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — отметил Буданов.

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Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что угроза наступления с территории Беларуси есть, однако реальных возможностей у Беларуси и вооруженных сил РФ нет.