«Нельзя назначить Буданова министром». Интервью NV с Рахманиным — о Резникове не в отставке и закупочных скандалах в Минобороны 7 февраля, 14:14 Эксклюзив NV Сергей Рахманин (Фото:goloszmin.org)

Член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал в интервью Radio NV свое видение того, что происходит вокруг Министерства обороны Украины во время горячей фазы войны.

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— Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа, сначала заявил, что якобы господин Резников уйдет со своей должности, а его заменит руководитель ГУР Кирилл Буданов. Тогда появилось сообщение, что на этой неделе отставок и назначений не будет. Как вы поняли эту ситуацию?

— Информации было очень много по кадровым ротациям, она была противоречива. Мы исходим из очень простой логики. Есть соответствующая процедура, прописанная в Конституции, в соответствующих законодательных актах. К примеру, министра обороны или главу СБУ назначает Верховная Рада по соответствующему представлению президента Украины. Поскольку соответствующего представления не было, то нечего было обсуждать.

То, что обсуждалась возможная замена Алексея Резникова Кириллом Будановым, у меня вызвало удивление, потому что я юридически и физически не понимаю, как это назначение могло произойти. В соответствии с законом о Национальной безопасности, принятым в 2018 году, министром обороны Украины является гражданское лицо. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года.

Алексей Резников, как и его предшественники — [Андрей] Таран и [Андрей] Загороднюк, были гражданскими лицами, когда назначались на эту должность. Даже если предположить, что Кирилл Буданов мог бы уйти в отставку, то есть уволиться с военной службы… Я не понимаю, как военный может уволиться с военной службы во время военного положения: выписана определенная процедура, на основании которой военный может уволиться. Я не понимаю, как это может произойти. Даже если предположить, что это могли обойти, назначить Кирилла Буданова на должность министра было невозможно, потому что антикоррупционное законодательство запрещает человеку после увольнения занимать должность в том же ведомстве или в дочернем ведомстве, в центральном органе исполнительной власти.

То есть при всем желании, при всем уважении к г-ну Буданову, я не понимаю, как это могло произойти. Я не знаю, чем руководствовались, когда рассматривали такую кандидатуру, если ее действительно рассматривали. А у меня нет оснований не верить своему коллеге по комитету господину Арахамии. Но с правовой точки зрения подобная ротация, подобное кадровое назначение было невозможным.

— Вечером сказали одно, утром — другое. Как эта коммуникация вообще происходит? Как наc видят наши западные партнеры?