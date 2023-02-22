«Большое наступление уже идет». РФ хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта — Буданов 22 февраля, 11:31 По словам Буданова, большое наступление РФ уже идет (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Большое наступление России уже идет. Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта.



Об этом в интервью Forbes сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Большое наступление России, которое они имеют целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача — до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», — сказал он

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В то же время Буданов убежден, что российским оккупационным войскам не удастся этого сделать.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

