Рахманин объяснил, почему назначение Буданова министром обороны невозможно

8 февраля, 14:58
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Кирилл Буданов (на фото) не может возглавить Минобороны из-за невозможности уволиться с военной службы во время военного положения и антикоррупционного законодательства, пояснил Сергей Рахманин (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (на фото) не может возглавить Минобороны из-за невозможности уволиться с военной службы во время военного положения и антикоррупционного законодательства, пояснил Сергей Рахманин (Фото:gur.gov.ua)

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, почему назначить Кирилла Буданова министром обороны Украины невозможно.

«То, что обсуждалась возможная замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова, у меня вызвало удивление, потому что я юридически и физически не понимаю, как это назначение могло произойти. В соответствии с законом о Национальной безопасности, принятым в 2018 году, министром обороны Украины является гражданское лицо. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года», — напомнил Рахманин в эфире Radio NV.

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Он добавил, что не понимает, как Буданов мог бы уволиться с военной службы во время военного положения, потому что военный в военное время может уволиться только на основании определенной процедуры.

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«Даже если предположить, что это могли обойти, назначить Кирилла Буданова на должность министра было невозможно, потому что антикоррупционное законодательство запрещает человеку после увольнения занимать должность в том же ведомстве или в дочернем ведомстве, в центральном органе исполнительной власти», — отметил нардеп.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Минобороны Украины ГУР Сергей Рахманин Кирилл Буданов радио NV

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