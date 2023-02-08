Рахманин объяснил, почему назначение Буданова министром обороны невозможно 8 февраля, 14:58 Кирилл Буданов (на фото) не может возглавить Минобороны из-за невозможности уволиться с военной службы во время военного положения и антикоррупционного законодательства, пояснил Сергей Рахманин (Фото:gur.gov.ua)

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, почему назначить Кирилла Буданова министром обороны Украины невозможно.

«То, что обсуждалась возможная замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова, у меня вызвало удивление, потому что я юридически и физически не понимаю, как это назначение могло произойти. В соответствии с законом о Национальной безопасности, принятым в 2018 году, министром обороны Украины является гражданское лицо. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года», — напомнил Рахманин в эфире Radio NV.

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Он добавил, что не понимает, как Буданов мог бы уволиться с военной службы во время военного положения, потому что военный в военное время может уволиться только на основании определенной процедуры.

«Даже если предположить, что это могли обойти, назначить Кирилла Буданова на должность министра было невозможно, потому что антикоррупционное законодательство запрещает человеку после увольнения занимать должность в том же ведомстве или в дочернем ведомстве, в центральном органе исполнительной власти», — отметил нардеп.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

