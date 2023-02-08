Буданов не рвется на должность министра обороны — Фесенко 8 февраля, 15:17 По данным политолога Владимира Фесенко, Кирилл Буданов отказался покидать ГУР Минобороны (Фото:gur.gov.ua)

Политолог Владимир Фесенко в комментарии NV сообщил, что, по данным его источников, Буданов отказался покидать Главное управление разведки ради поста министра обороны.

Об этом говорится в статье NV Восходящая звезда Буданова. Кем был и кем стал молодой украинский генерал-разведчик, который может возглавить Минобороны.

В статье отмечается, что должность министра может занимать только гражданское лицо, поэтому Буданову пришлось бы отказаться от звания генерал-майора.

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"Он не хочет уходить с военной службы и вообще не очень рвется на эту должность", - пояснил NV Фесенко.

Сам Буданов эту тему официально не комментировал.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.