Буданов не рвется на должность министра обороны — Фесенко
По данным политолога Владимира Фесенко, Кирилл Буданов отказался покидать ГУР Минобороны (Фото:gur.gov.ua)
Политолог Владимир Фесенко в комментарии NV сообщил, что, по данным его источников, Буданов отказался покидать Главное управление разведки ради поста министра обороны.
Об этом говорится в статье NV Восходящая звезда Буданова. Кем был и кем стал молодой украинский генерал-разведчик, который может возглавить Минобороны.
В статье отмечается, что должность министра может занимать только гражданское лицо, поэтому Буданову пришлось бы отказаться от звания генерал-майора.
"Он не хочет уходить с военной службы и вообще не очень рвется на эту должность", - пояснил NV Фесенко.
Сам Буданов эту тему официально не комментировал.
6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.
Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.
Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.
Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.