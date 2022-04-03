Зеленский присвоил главе ГУР Буданову звание генерал-майора 3 апреля, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Президент повысил главу ГУР Буданова в звании (Фото:Скриншот / Ukrinform TV Youtube)

Президент Украины Владимир Зеленский повысил главу Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова в военном звании.



Соответствующий указ главы государства о присвоении здания генерала Майора опубликован на сайте Офиса президента в воскресенье, 3 апреля.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника.



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