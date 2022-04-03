Зеленский присвоил главе ГУР Буданову звание генерал-майора

3 апреля, 20:29
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Президент повысил главу ГУР Буданова в звании (Фото:Скриншот / Ukrinform TV Youtube)

Президент повысил главу ГУР Буданова в звании (Фото:Скриншот / Ukrinform TV Youtube)

Президент Украины Владимир Зеленский повысил главу Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова в военном звании.

Соответствующий указ главы государства о присвоении здания генерала Майора опубликован на сайте Офиса президента в воскресенье, 3 апреля.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Зеленский Генерал-майор Украинская разведка ГУР Офис президента Украины Кирилл Буданов

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