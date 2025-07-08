Зеленский заслушал доклад Буданова относительно уязвимых мест РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно уязвимых мест в России. Об этом глава государства сообщил во вторник, 8 июля, в вечернем обращении.

«Был сегодня доклад руководителя ГУР относительно уязвимых мест, которые есть в России», — сказал Зеленский.

По его словам, обмен пленными продолжается, и сейчас продолжается реализация договоренностей, достигнутых во время второй встречи в Турции. Он добавил, что Украина делает все возможное, чтобы освободить как можно больше украинцев из российского плена.

Также Зеленский отметил, что в этот день заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги по подготовке совещания со всеми украинскими послами, которое состоится 21 июля.

«Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел — министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии», — ответил Зеленский.

3 июля в России подтвердили, что заместитель командующего военно-морского флота РФ Михаил Гудков погиб. Известно, что он был убит в результате украинского ракетного удара по Курской области.

Гудков стал самой высокой потерей для вооруженных сил России по должностному уровню с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.