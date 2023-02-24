Массовые убийства в Буче — лицо России и ее пожелание нам — Зеленский 24 февраля, 23:44 Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент Владимир Зеленский сказал, что массовые военные преступления россиян в Буче — это лицо России.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову, которое транслировали в эфире телемарафона в пятницу, 24 февраля, глава государства отреагировал на отказ российского диктатора Путина признавать массовые убийства гражданских в Буче.



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«Тиран, страшный человек… Надо признавать результаты своих действий. Это была твоя цель — ты же считаешь, что у тебя „операция“, „денацификация“, „деукраинизация“ — что ты там делаешь… Почему же ты не говоришь, что ты это делал? Это просто слабый человек», — считает Зеленский.



Он добавил, что в Буче окончательно понял, что это «лицо России».

«Это их лицо — с пытками, убитыми детьми, и одна такая дорога… Ты помнишь эту улицу [вероятно, Яблонскую в Буче, на которой российские оккупанты оставили убитых гражданских]. Это их путь, такой кровавый. У них одна дорога, один путь — переступая через живых людей… Это их пожелание нам и их главная черта», — сказал президент.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче после освобождения города от российских оккупантов обнаружили 422 тела убитых мирных жителей. Всего в Киевской области обнаружили более 1,3 тысяч убитых гражданских.