Неспортивный Бубка. Самый влиятельный украинец в Международном олимпийском комитете критически пассивный борец с россиянами — интервью 16 июля, 15:38 NV Премиум Сергей Бубка (Фото:НОК)

Спортсмен, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка готовит иск против журналистов Bihus.Info, которые опубликовали о нем расследование.

В материале расследователей говорится, что семейный бизнес Бубки продолжает действовать на оккупированных территориях и продает топливо российским оккупантам.

Видео дня

Главный редактор спортивного издания Tribuna.com Олег Щербаков в интервью Radio NV рассказал детали скандала и то, как Бубка даже не пытается оправдаться.

— Компания, которая принадлежит родственникам Сергея Бубки, якобы продолжает поставлять топливо на оккупированные территории, то есть сотрудничает с оккупантами. Встал вопрос об исключении Бубки из Международного олимпийского комитета и с тем, что что-то с этим сделать. Инициатором этого процесса стал скелетонист Владислав Гераскевич. Он хотел поднять этот вопрос на комиссии атлетов Национального олимпийского комитета. Мы увидели, что члены этой комиссии не готовы к этому решению. Появилась аудиозапись этого заседания. Что вы услышали на этой аудиозаписи? Как наши спортсмены относятся к тому, что вот Бубка или его родственники могут сотрудничать с оккупантами?

— Знаете, что меня прежде всего удивило? Даже не то, что представители этой комиссии атлетов что-то такое говорят, а то, что они не ожидали, что, оказывается, то, что они говорят публично, может иметь какой-то результат. И оно может иметь реакцию общества, спортивного общества. Вот это меня прежде всего удивило.

С другой стороны, меня не очень удивило, что вот эти все представители комиссии атлетов, которые там есть, не проголосовали за предложение Владислава Гераскевича. Потому что, к сожалению, Национальный олимпийский комитет как был, так и остается еще советским единоцентричным органом, в котором демократия и мысли влево-вправо не приветствуются.

Это все формировалось тем самым Бубкой, который был в течение, кажется, 17 [лет] президентом Национального олимпийского комитета. А до того был президентом Национального олимпийского комитета Виктор Янукович. Потом был Бубка. Сейчас вот Вадим Гутцайт. Эти все 17 лет вся система НОК была сделана исключительно под одного человека. Она была сделана под царя, бога Бубку, которого все воспринимали как выдающегося спортсмена.

Он и вправду выдающийся спортсмен, но почему-то решили еще воспринимать его выдающимся менеджером, олимпийцем, руководителем. И вот это мне на самом деле не до конца понятно.

Еще один аспект этой истории важен. За время, пока Бубка руководил Национальным олимпийским комитетом, у нас вообще не появилось ни одного человека из мира спорта, который бы имел какое-то серьезное влияние в мире, в Международном олимпийском комитете или в каких-то международных сильных спортивных федерациях. Кроме самого Бубки.

— С чем вы это связываете?