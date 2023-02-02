СБУ задержала чиновника Одесской ОВА, когда тот получал $40 тысяч взятки 2 февраля, 11:43 СБУ задержала начальника одного из управлений Одесской ОВА (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупционной схеме чиновника Одесской ОВА — начальника одного из управлений, который требовал деньги у предпринимателей.

Об этом СБУ сообщила в четверг, 2 февраля.

По данным следствия, чиновник за разные суммы взяток предлагал коммерсантам свое содействие в «беспрепятственном» выделении земельных участков в южном регионе. Правоохранители задокументировали, как тот требовал у местного предпринимателя $60 тысяч.



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Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

За эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену дать в аренду две земельные площади на побережье Дуная. Начальник одного из управлений был задержан возле админздания областной военной администрации, когда он получал первую часть части взятки — $40 тысяч.

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

Против чиновника возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решают вопрос о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

1 февраля СБУ провела ряд обысков и вручила несколько подозрений. Обыски прошли у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского, представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства, и нардепа-застройщика от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.

