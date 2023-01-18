Гибель Монастырского и Енина — большая потеря для Украины — Зеленский 18 января, 22:39 Разбившийся в Броварах вертолет, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 18 января, почтил память погибших при крушении вертолета ГСЧС в Броварах, в результате которого погибли 14 человек.

Глава государства сообщил, что спасательная операция на месте авиакатастрофы продолжалась почти девять часов, в ней участвовали сотни человек. Он поблагодарил воспитательниц детского сада и обычных жителей Броваров, которые помогали детям и раненым.



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«Я поручил руководителю СБУ во взаимодействии со всеми уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, — это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что как только причины трагедии будут четко установлены, правоохранители озвучат эту информацию.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.