Кабмин создал рабочую группу для расследования катастрофы вертолета в Броварах

18 января, 17:29
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Место трагедии в Броварах, где при крушении вертолета ГСЧС погибли 14 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Место трагедии в Броварах, где при крушении вертолета ГСЧС погибли 14 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кабинет министров поручил создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование катастрофы вертолета в Броварах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам внеочередного заседания правительства в среду, 18 января.

В состав рабочей группы войдут и.о. министра внутренних дел (глава Нацполиции Игорь Клименко), руководитель ГСЧС и представители других ведомств.

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«Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов», — сказал Шмыгаль.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.
  • Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.
  • Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.
https://www.youtube.com/embed/gB7ONJiWrFQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолет Кабинет министров Украины Авиакатастрофа ГСЧС Бровары Крушение

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