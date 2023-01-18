Авиакатастрофа в Броварах — не несчастный случай, а результат войны — Зеленский 18 января, 18:52 Владимир Зеленский во время выступления в Давосе, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах, где погибли 14 человек — результат развязанной Россией войны.

В начале его выступления глава государства и участники форума почтили память погибших минутой молчания.



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«Это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя… Больше нет несчастных случаев, все это — результат войны. Ракеты, которые бьют по нашим людям, гражданскому населению, погибшие дети… Кто-то может распространять информацию, что „мы целились не в гражданское население, а хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось“ или еще что-то. Но это просто лишние слова. Все это — каждый человек и каждая смерть — это результат войны», — заявил он.

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Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.