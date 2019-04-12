Бросил трубку. Как прошел первый публичный разговор Порошенко и Зеленского на 1+1 - все подробности Сегодня, 12:11 2755 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Youtube/1+1/Право на владу Порошенко неожиданно пришел на прямой эфир программы Право на власть (1+1) Youtube/1+1/Право на владу

Автор Инна Семенова

Президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский провели первый публичный разговор – это произошло вечером в четверг, 11 апреля, когда президент неожиданно приехал в студию телеканала 1+1.

Порошенко незапланированно принял участие в прямом эфире программы Право на власть. Он приехал на телеканал, принадлежащий Игорю Коломойскому, чтобы пригласить Зеленского на дебаты в тот же вечер и в той же студии.



Зеленский по телефону заявил, что находится во Франции, поэтому вместо дебатов между кандидатами в президенты произошел короткий разговор, обернувшийся скандалом – лидер партии Слуга народа многократно перебивал Порошенко и в итоге бросил трубку.

НВ рассказывает обо всех подробностях резонансного эфира, где Порошенко также публично ответил на обвинения сразу нескольких своих оппонентов, присутствовавших в студии.

Порошенко на 1+1: что произошло

Прямой эфир программы Право на власть от 11 апреля назывался Черная сторона выборов. На него были приглашены трое представителей команды Владимира Зеленского; недавно уволенный президентом экс-губернатор Одесской области Максим Степанов, а также Константин Кулик - замглавы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Днем 11 апреля Кулик публично выступил с рапортом, в котором обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование дела олигарха Сергея Курченко.

В студию неожиданно приехал президент, заявив о готовности принять участие в передаче

Однако в самом начале программы ведущая эфира Наталья Мосейчук заявила, что в студию неожиданно приехал президент и готов принять участие в передаче.

После этого Петро Порошенко появился в студии, где выступил с короткой речью. В ней он призвал Владимира Зеленского, своего соперника во втором туре выборов, приехать в эфир 1+1 в тот же вечер и провести первый раунд прямых дебатов.

"Хочу обратиться к господину Владимиру Зеленскому - убежден, что он нас смотрит. Приглашаю вас на дебаты, сегодня, в эту студию. Сейчас вечер, город свободен. Доехать можно в течение 40 минут, - заявил Порошенко. - Миллионам зрителей канала 1+1 и миллионам украинцев, я думаю, надо дать возможность послушать дебаты сегодня, сейчас, в этой студии".

Порошенко подчеркнул, что предлагает Зеленскому дискуссию "на вашем поле", намекая на то, что телеканал контролирует Игорь Коломойский.

"Не надо бояться. Ведь вас еще здесь не было, вы в этой студии появлялись только один раз и то только по скайпу, - обратился президент к Зеленскому. - С вами не могут встретиться журналисты, не могут догнать вас те, кто хочет задать вопрос".

С вами не могут встретиться журналисты, не могут догнать вас те, кто хочет задать вопрос

Порошенко также отметил, что на 1+1 можно провести первую часть дебатов, а продолжить их предложил 14 апреля на НСК Олимпийский, а затем 19 апреля – в студии Суспільного.

"Между 14-м и 19-м, если у Владимира Александровича будет дополнительно желание провести еще одну серию дебатов, - я готов на это. Это демонстрация уважения к украинцам", - добавил Порошенко.

Порошенко vs Зеленский

В ответ на предложение Порошенко редакция программы Право на власть организовала включение Владимира Зеленского в прямой эфир по телефону.

Лидер партии Слуга народа заявил, что он находится в Париже, где 12 апреля состоится его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мол, поэтому он не может присутствовать в эфире и может говорить только по телефону.

"Я не имею шансов показать видео – никак. Господин Порошенко прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили, Служба безопасности Украины, меня туда сопровождали, в аэропорт, - заявил Зеленский, обращаясь к президенту. - Об этой информации вам известно. У меня встреча завтра, в три часа дня, с президентом Франции. Господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и поэтому очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию 1+1".

Я не имею шансов показать видео – никак. Господин Порошенко прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже

Он также в очередной раз заявил, что согласен лишь на один вариант дебатов – 19 апреля на НСК Олимпийский, то есть в день запланированных по закону дебатов на Суспільному.

В ответ Порошенко отверг обвинение в том, что каким-либо образом следит за передвижениями Зеленского, и напомнил, что 12 апреля он также встретится с Макроном. Однако развить свою мысль далее президенту не удалось – с этого момента Зеленский многократно перебивал Порошенко. Большую часть пятиминутного разговора кандидаты в президенты говорили одновременно.

"У нас сейчас не дебаты" – заявлял Зеленский. "Вы закончили? Дайте договорить, имейте терпение выслушать", - призывал его Порошенко.

У вас будет возможность вернуться в Киев, вас ждут миллионы

"Я не интересуюсь вашими передвижениями. Это ваше частное, а не государственное дело. Я сегодня пригласил на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю", - заявил наконец глава государства.

Он также попытался напомнить Зеленскому, что 11 апреля прошла встреча представителей штабов обоих кандидатов относительно организации дебатов. "Вашей команде была поставлена позиция, что в последнее воскресенье, когда еще можно проводить дебаты - 14 числа в 14 часов - вас на стадион, который вы определили, пригласили на дебаты. У вас будет возможность вернуться в Киев, вас ждут миллионы", - сказал Порошенко.

"А сейчас закончил я. 19 апреля на НСК Олимпийский. Точка. До свидания", - внезапно заявил Зеленский и бросил трубку.

Порошенко vs прокурор Кулик

Далее Петр Порошенко заявил, что, несмотря на отсутствие Зеленского, готов остаться в прямом эфире и ответить на вопросы собравшихся гостей передачи.

Первым свои обвинения в адрес главы государства озвучил прокурор ГПУ Константин Кулик. За последние недели он выступил с несколькими скандальными заявлениями. За несколько дней до первого тура выборов Кулик заявил о выдвижении обвинений по делу Курченко окружению Порошенко: экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента (АП) Борису Ложкину, совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко и замглаве АП Алексею Филатову. Впоследствии ГПУ заявила, что Кулик действовал самолично и с нарушением законодательства, отстранив его от дела. А 11 апреля Кулик выступил с рапортом, в котором заявил о вмешательстве руководства ГПУ та АП в расследование этого дела. Свое заявление он повторил и в эфире 1+1.

Что сказал Кулик

Было два случая, когда Петр Алексеевич непосредственно в мягкой форме влиял на расследование дел, которые находились у меня в производстве. Одно касалось допроса ["банкира" Курченко Бориса] Тимонькина в Австрии, и второе касалось дела Саакашвили. И несколько раз было влияние, когда ссылались на него [президента] замгенпрокурора Енин и генпрокурор.

Хотя я не могу подтвердить, что действительно передавались такие команды [от Порошенко], но с учетом всех обстоятельств, которые сопровождали это все, с учетом того что я лично видел – я думаю, что эта информация докладывалась.

В процессе пяти лет расследования экономического блока преступлений Януковича нас периодически с этого дела сбивали - когда мы переходили в эпизоды, связанные с деятельностью [инвесткомпании] ICU либо [медиа] холдинга UMH.

Когда мы закончили производство в отношении Курченко, у нас уже не было возможности маневрировать, мы предъявили подозрение Ложкиной, Филатову, Гонтаревой. После этого пошли определенные команды, пошла информация из разных источников, в том числе Луценко и АП, из разведки, со спецслужб, из СБУ.

Руководство встало на темную сторону. […] И в результате появился рапорт, что в действиях моего руководства усматриваются признаки действий, предусмотренных ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций). Его я направил Юрию Витальевичу [Луценко] для регистрации.

Как ответил Порошенко

Информация о якобы моем вмешательстве в расследование любых криминальных дел - это абсолютная чушь и ложь. Это полностью не соответствует действительности.

Дело по расследованию Курченко ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров о подозрении указанным лицам не было […].

Еще месяц назад у господина Кулика точно не было никаких мыслей по этому поводу. До того, как он решил поехать в Израиль. Мы имеем обоснованную информацию, что господин Кулик во время этой поездки встречался с окружением владельца этого канала - господина Коломойского.

Именно от него Кулик получил этот приказ. Именно там он решил изменить присяге и закону. И именно после этого Кулик немедленно решил полететь в Вену, где встретился с еще одним юристом господина Коломойского. Там ему написали текст, с которым он прилетел в Киев. Зашел в текст подозрения, подготовленного прокурорами, и принял решение.

Задача была поставлена ​​окружением либо лично господином Коломойским для того, чтобы это точно было использовано в избирательном процессе. Никаких правовых оснований в действиях Кулика нет и не было.

Ему запрещено от имени группы осуществлять любые действия, запрещено разглашать тайну следствия. И то, что он принял это решение, означает, что он сейчас не является ни прокурором, ни следователем, а политической фигурой.

Когда это делает политик - нет проблем, политик имеет право это делать. Когда это делает следователь - это уголовное преступление, господин Кулик. За злоупотребление властью, утечки секретной информации и нарушение УПК господин Кулик – без вмешательства президента - точно должен нести уголовную ответственность.

Порошенко vs экс-губернатор Одесской области Степанов

Затем к дискуссии с Порошенко ведущая эфира Наталья Мосейчук пригласила недавно уволенного губернатора Одесской области Максима Степанова.

Его выступление она сопроводила ремаркой о том, что Степанов подозревает, мол, его увольнение связано с тем, что он не давал команде президента фальсифицировать выборы в первом туре.

Утверждение Мосейчук тут же опровергли и Порошенко, и сам Степанов – он отметил, что никогда не утверждал подобного.

Что сказал Степанов

День выборов – они действительно прошли хорошо, прозрачно, очень демократично. Если мы говорим о каких-либо моментах фальсификации - таких команд я никогда не получал.

Я связываю свое увольнение исключительно с результатами выборов первого тура.

Очень странно слышать [от президента] об экономических провалах, которые есть в Одесской области. Поэтому что 2 марта вы были на Совете регионального развития, где говорили о достижениях - в т. ч. экономических. Не хочу перегружать цифрами – но начиная от инвестиций, дорожного строительства - по экономическому развитию Одесской области за те два года, пока я имел честь ее возглавлять, у нас все было хорошо.

Мы не выбирали губернатора Одесской области (31 марта). Мы выбирали президента страны.

Вещи, связанные с социальными выплатами, которые были во время предвыборного периода до дня голосования – я максимально сделал все, чтобы никоим образом это не повлияло на выбор людей во время голосования.

Я говорю о тех выплатах, которые были введены в 2019 году как одноразовое пособие. В Одесской области это 1497 грн. […] После того, как пошел вал - люди писать заявления на эту помощь - мной было принято решение, что это не соответствует заложенным изначально критериям, было принято решение о выплатах с 22 апреля.

Как ответил Порошенко

К сожалению, я не знал, что господин Степанов отложил эти выплаты. Если бы знал, он был бы уволен раньше.

Я правильно понимаю, что когда бюджетом – местным, областным - предусмотрены выплаты малообеспеченным, то надо их не выплачивать? Это логика господина Максима. Если это так, то это еще одна причина, которая доказывает, что я принял правильное решение.

Одесситы дали оценку. Страна дала оценку мне. И я во втором туре должен доказать, что я сделал необходимые выводы. И страна, и Одесская область дала оценку вам, и эта оценка меня как президента, который ведет политическую деятельность, не устраивает.

Это компетенция полномочий и ответственность президента - ваша деятельность. Так не будет, когда президент отвечает перед всей страной, когда президент будет извиняться за кадровые ошибки, но при этом нет возможности никак отреагировать на деятельность председателя ОГА, которой недоволен народ, - а значит, недоволен президентом.

Это моя родная область. И конечно, я ожидал, что совместной эффективно налаженной работой мы должны получить больший результат. Но это свободное волеизъявление граждан. И я принимаю это голосование. Более того, я прочитал этот сигнал и я подчеркну: Порошенко ошибки исправит. И в кадровой политике, и по стратегически коммуникациям.

Я думаю, Одесская область уже достаточно натерпелась от варягов, которые приезжали. Это был и Палица, это был и Саакашвили, это и Степанов. Я подчеркну: в Одесской области губернаторами будут те, кто родился в Одесской области.

Президент избрал вас для того, чтобы вы представляли власть в Одесской области. Это было мое решение и моя ответственность. Господин Степанов, смиритесь. Как только человек у нас увольняется, он сразу начинает заниматься оппозицонной деятельностью. Нужно ломать эту традицию.