«Действуют, как в Сирии». Как оккупанты пытаются кусками «отгрызать» позиции в украинских бойцов — интервью с Рымаруком 27 мая, 21:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разрушенный ракетным ударом дом в Краматорске Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Использование россиянами устаревшей техники и распыление ресурсов вдоль украинских позиций открывает возможность ВСУ для контрнаступлений, рассказал Радио НВ Андрей Рымарук, руководитель военного отдела фонда Повернись живим, ветеран российско-украинской войны.

— Пройдемся по наиболее критичным местам украинской обороны, и соответственно, российскому нападению. Среди них определенно Луганская область. Это бои, которые сейчас проходят на направлении Бахмута, Лисичанска, Северодонецка. Вы недавно из Луганщины, можете подробнее проинформировать?

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— На самом деле, на этом направлении ситуация не очень утешительная. Потому что противник активно наращивает свое присутствие в виде всего имеющегося у него вооружения. Наиболее критическая ситуация складывается в районе Северодонецка и Лисичанска, потому что, давайте будем говорить откровенно, у нас сейчас может быть вероятность Дебальцево 2.0, только расширенная на два города. По направлению Белогоровка, Лиман, и по направлению Бахмута из Светлодарской дуги, против нас воюет чуть ли не весь центральный военный округ РФ. Там сконцентрировано более трех десятков батальонно-тактических группировок, это без учета артиллерии, полков специального назначения, авиации, которая почти круглосуточно летает, ищет слабое место, наносит огневое поражение. У нас примерно одно подразделение на себя принимает более трех тысяч снарядов в сутки со стороны армии рф.

Это очень большое количество. И вы правильно заметили, Попасная, как они ее брали, перед этим была Новотошковка, если вы помните, там тоже количество снарядов было от трех до пяти тысяч в сутки, на один участок фронта. Это невероятное количество и, конечно, держать оборону в таких условиях достаточно тяжело. Но давайте взглянем на все это с другой стороны. Ресурс. Давайте поговорим о войне ресурсов, на сколько ресурсов хватит рф идти именно таким путем? Бахмут не маленький город, чтобы его полностью уничтожить. Лисичанск, Северодонецк тоже. Но действительно, если посмотреть на карту, кольцо начинает сужаться, и все же наши подразделения в среднем в сутки уничтожают более трех десятков единиц бронированной техники, сотни личного состава. Но россия продолжает действовать, как и в 1943 году, бросая людей просто, как пушечное мясо.

— У вас есть ощущение, что они очень торопятся? Такими массированными обстрелами и попытками концентрированных атак на определенных направлениях добиться успеха. Это все ужасно, конечно, смотрится. Но в данном случае у меня есть чувство, что они очень сильно спешат.

— Честно говоря, они не торопятся. Их тактика достаточно открыта. Мы смотрим наступление с одной стороны, смотрим на наступление с другой стороны. И они не хотят захватить одновременно огромную территорию. Они взяли себе цель два-три города, и пытаются…

— Отгрызать?

— Да. И по небольшим кускам идут. Сейчас по всей вероятности, что они будут пробовать делать что-то аналогичное на Авдеевском направлении. Потому что там уже фиксируется нашими разведчиками концентрация и перемещение достаточно большого количества вооружения и военной техники. И более спокойно по другим направлениям. То есть сейчас Авдеевка, Светлодарская дуга, Попасная, направление Лимана, Славянска, это такой наиболее активный участок всего фронта. Потому что я только сегодня вернулся с юга, немного с коллегами посмотрели, поездили, изучили обстановку на южном направлении. Там уже отчетливо вырисовывается линия обороны противника. У него есть четкая первая линия, вторая линия, третья линия обороны.

Он готовится к завершению именно на юге. Но у них есть достаточно амбициозные планы еще на севере. И мы видим, как они достаточно активно перемещают с Харьковского направления технику, и уже на последних вздохах переходят государственную границу Украины с рф, возвращаясь домой. То есть, на Харьковском направлении у нас осталось на некоторых участках два, три, пять, шесть километров до границы и все, и враг будет вытеснен. Но там враг будет вытеснен, и все же у него часть Харьковской области будет оставаться под контролем, потому что тяжело будет перейти через реку Северский Донец. И есть ли смысл ее форсировать, чтобы его выбивать, или думать о контрнаступательных действиях с совершенно другого направления?

— А эта история, которую мы с вами получаем, что россия концентрирует все возможные силы, мы с вами видели опрокидывание явно устаревших танков. Кажется, Т-64, без динамической защиты, без соответствующей современной электроники. О чем это может свидетельствовать? Может свидетельствовать о том, что действительно резервы исчерпываются? Хотя здесь всегда уместен вопрос, у кого эти резервы первыми иссякнут? Но какие выводы вы делаете из этого?

— Вывод я делаю очень простой. То, что ВСУ просто профессионально, качественно, методично удается сдерживать столь мощного врага. Переброска старых танков — это четкий сигнал того, что мы их наступательное вооружение уничтожили, они уже докапываются в резервы. И это хорошо. Потому что с резервом нам бороться будет гораздо проще. Но давайте говорить не только о вооружении. Вооружение и танк — это просто груда металла, потому что он неэффективен, если внутри него не сидит квалифицированный экипаж. Вспомните 2014 год. Как мы на 62-х в районе Донецкого аэропорта, к примеру, возьмем экипаж знаменитого Евгения Межевикина. Он просто творил чудеса. Не имея профессионального экипажа, это просто груда металла. Профессиональные экипажи мы эффективно уничтожили на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, и где они сейчас?

Нам будет проще и легче сражаться с ними. Посмотрите, как они уже переходят к фосфорным атакам, к более интенсивным атакам с воздуха. Потому что у них наземный компонент уже почти исчерпан. И мы ее будем методично отрабатывать благодаря тому новейшему вооружению, которое сейчас нам приходит. У нас уже есть М-777, у нас есть Caesar, мы ожидаем еще более мощного вооружения, которое Америка готовит. И наш личный состав уже заканчивает учебу, скоро мы будем иметь более приятные аргументы на театре боевых действий. И это уже будет вопрос времени. Потому что если посмотреть на тактику, Россия концентрирует на нескольких направлениях всю свою силу, но одновременно параллельно распыляется по другим направлениям. И эта распыленность нам как раз будет на руку, потому что там, где рассеяно, там будет легче пойти в контрнаступление, или просто их уничтожать под корень.

— Как вы думаете, у меня есть ощущение, что наши западные партнеры, по крайней мере, определенная часть, деморализованы новой тактикой россии, такими концентрированными «отгрызаниями» кусочков украинской территории. И после этого последовали какие-то не очень приятные тенденции. Статьи, какие-то заявления, Киссинджер начал делать какие-то заявления. Мы с вами не эйджисты, человек и в таком возрасте может иметь голову на плечах. Может, немного нервы не выдерживают у наших партнеров, которые смотрят на этот российский каток, который пытается так планомерно уничтожать украинские города?

— Я не очень силен в геополитике. Но я вам хочу сказать, что материально-техническая помощь и поддержка международных партнеров у кого сейчас больше, у кого меньше, кто пока находится в режиме размышлений. Давайте не будем забывать, что в России почти повсюду достаточно мощное лобби. Германия тому вам огромный пример. Во-вторых, предоставлять более мощное, более летальное вооружение, не оружие для сдерживания, а оружие для контрнаступательных действий, мы сейчас говорим о реактивных системах большего радиуса действия. К примеру, если мы видим, что российская техника пересекла государственную границу Украины с Россией где-то в районе Миллерово, почему бы нам туда не шлепнуться?

И для этого нам нужно РСЗО, летящее 300 километров. А ведь американцы опасаются, где гарантии того, что вы этим вооружением не ударите из-под Харькова по тому же самому Белгороду, по той же Москве. А мы можем получить, география очень проста. Поэтому здесь очень тонкая грань, и американцы 10, даже 110 раз подумают, а давать или не давать? А когда давать? И первым звоночком для этого будет, конечно, приглашение наших специалистов на обучение. И в том числе мы говорим не только о наземном компоненте, мы говорим о морской компоненте, мы говорим о воздушном компоненте. Потому что без самолетов нам достаточно тяжело будет идти в контрнаступление или сдерживать врага. И мы тоже находимся в режиме ожидания. Когда примется это решение? Вопрос времени, когда он будет принят, и когда наши специалисты начнут осваивать это вооружение. Поэтому международная политика очень сложна.

— Как вы считаете, кафиры отступили временно от Харькова и Харьковской области, пытаясь сконцентрироваться, например, на Луганском направлении? Они планируют возвратиться под Харьков?

— Во Харьков вернуться им будет очень сложно. Мы не знаем конечной их цели. Здесь сценариев может быть несколько. Давайте посмотрим на результаты, которых они добились. Они сейчас будут пытаться всеми силами, не жалея никаких ресурсов, выйти на административную границу Луганской и Донецкой области. Но при этом у нас находится часть Харьковской области, часть Запорожской области, вся Херсонская. Они нанесли нам очень мощный удар по экономике, полностью все уничтожив в Мариуполе всю тяжелую металлургию. Мы потеряли уже три тепловых электростанции. Это Мироновская, Светлодарская и Луганская ТЭЦ. И мы потеряли одну атомную станцию.

— Причем самая большая в Европе, Запорожская.

— Да. Потому каким может быть сценарий дальше? Их может быть несколько. И мне бы здесь хотелось в пример поставить Сирию, где они так же свою военную кампанию довольно мощно начали, разумеется, получили довольно не меньшее сопротивление, и потом последовали такой же тактике, которую сейчас используют, к большому сожалению, в Украине. Маленькими кусочками, постепенно продвигающимися вперед. Я думаю, здесь у меня два варианта, эта война будет длиться долго, равно как и в Сирии, или второй вариант, они достигнут своей цели, выйдут на административную границу, потеряв чуть ли не всю живую силу и вооружение, и потом выйдут на международную политическую арену договариваться. Нас будет ожидать очередной сезон 2015−2022 года, где у нас снова будет хлебное перемирие, рождественское, школьное, пасхальное и тому подобное. И они просто будут держать паузу, восстанавливая свой внутренний военный потенциал, наращивая его. Ресурсов, кто бы что ни говорил об этих санкциях, у них хватит внутренних, чтобы это все восстановить. И к большому сожалению, нас будет ожидать третий сезон, назовем ее так, этой военной кампании. Потому что, к большому сожалению, с моей точки зрения, война с россией будет продолжаться до тех пор, пока существует рф.

И здесь не грех как раз вспомнить о ленд-лизе. Потому что мы все прекрасно понимаем, что ленд-лиз — это не пятиминутное дело. И он к нам будет приходить буквально через месяц, через два, через три. И как раз нам это будет очень на руку, потому что ресурс россии уже будет почти исчерпан, военный потенциал почти исчерпан. И это будет как раз тем моментом, когда слово и мяч будут на поле ВСУ.

— Юг страны. Вы сообщаете, что там оборонительные рубежи, значит они готовятся к длительной обороне. Но означает ли это, что они не собираются переходить в наступление, например, в Запорожской области? Как вы думаете?

— Я сейчас таких звоночков наступательных не вижу, потому что мы исходим из количества сконцентрированных там батальонно-тактических группировок. И она на сегодняшний день минимальна, и в десятки раз она сейчас именно в районе, начиная от Светлодарской дуги, до Изюма. Там самая большая концентрация батальонно-тактических группировок. Там самая концентрация работы российской авиации. Там самая большая концентрация работы артиллерии и всех арт-подразделений. Там самая большая концентрация беспилотной авиации. Только на этом направлении, я приведу вам статистику, если на юге нашими силами ПВО за прошедшие две недели было сбить восемь Орланов, то от Попасной до Изюма нашим ПВО удалось сбить, вдумайтесь, 52 Орланы. И уже даже сбивают орланы с надписью " МЧС". То есть, они уже в МЧС забирают орланы, потому что им постоянно нужно вести разведку, чтобы проводить наступательные действия. То есть, мы уже видим, что если уже в ход пошли орланы их МЧС, это тоже как раз история о старых резервах и танках, которые сейчас расконсервируют и затягивают на территорию Украины.

— Вы видите пути деоккупации юга страны?

— Да, и мы это будем делать. Единственный вопрос подготовки личного состава и освоения материально-технической помощи от США и не только. Мы это однозначно сделаем.

— Фонд Повернись живим в этом активное участие?

— Мы не останавливаемся. За прошлый год мы аккумулировали 28 миллионов гривен в помощь армии. С 24 февраля по сегодняшний день мы аккумулировали более 3,3 миллиарда гривен. Нам помогает весь мир. И как раз мы предоставляем такие технические решения, которые позволяют сдерживать врага, подставить плечо ВСУ, пока они не овладеют более мощным вооружением. И нам это удается полностью.

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