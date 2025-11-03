Зеленский подписал закон, который облегчает бронирование мужчин с «проблемными» военно-учетными документами

3 ноября, 12:33
В Украине облегчили бронирование для мужчин (Фото: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX, который регулирует трудовые отношения во время военного положения. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает, что работников предприятий оборонно-промышленного комплекса можно будет бронировать для работы даже в случае нарушений или проблем с военным учетом.

Закон предусматривает следующие правила относительно бронирования работников:

  • бронирование проводится только раз в год и не освобождает от ответственности за нарушения;
  • для новых сотрудников предприятий ОПК установлен максимальный срок испытания — 45 дней;
  • работодатель может уволить работника, если тот не исправил нарушения воинского учета в установленный срок.
Документ также расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях. Это касается лиц, которые:

  • не имеют правильно оформленных военно-учетных документов;
  • вообще не состоят на воинском учете;
  • не уточнили свои персональные данные;
  • находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Работников, которые подпадают под новые правила, можно бронировать независимо от того, сколько уже есть забронированных сотрудников на предприятии или учреждении. Срок бронирования составляет до 45 календарных дней с момента подписания трудового договора и может предоставляться не чаще одного раза в год.

13 августа Кабинет министров утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые предусматривают, что отсрочку от мобилизации будут получать все работники критически важных предприятий на прифронтовых территориях.

С 1 апреля бронь доступна только для предприятий, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования проводятся исключительно в электронном формате через онлайн-портал Дія.

Редактор: Виктория Горевая

