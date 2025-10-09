Верховная Рада приняла закон о бронировании работников без военно-учетных документов

Парламент Украины принял во втором чтении проект закона о бронировании военнообязанных без учетных документов (Фото: Офис президента)

Верховная Рада на заседании в четверг, 9 октября, одобрила во втором чтении законопроект, который позволит критическим предприятиям забронировать на 45 дней людей, у которых нет военно-учетных документов.

Проект № 13335 поддержали 272 нардепа, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает, что бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ или человек не состоит на воинском учете, или он не уточнил персональные данные.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней, его можно оформлять один раз в год.

В течение этого срока работник должен оформить надлежащим образом свои военно-учетные документы, иначе работодатель имеет право уволить его.

В проекте сказано, что закон позволит оперативно привлекать к выполнению работы новых работников, а также будет способствовать устранению кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.