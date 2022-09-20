Рада приняла в первом чтении законопроект о бронировании военнообязанных

20 сентября, 18:07
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада во вторник, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о бронировании военнообязанных во время мобилизации и военного положения.

Как сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, законопроект № 7687 поддержали 305 народных депутатов. Документ предусматривает уточнение категорий военнообязанных, которые подлежат бронированию в период военного положения и мобилизации. Согласно ему, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

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  • в органах госвласти, госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для работы этих органов в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, до которых довели мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги оборонного назначения для нужд армии;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев в особый период (порядок и критерии устанавливает Кабинет министров).
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20 сентября Верховная Рада также приняла в целом законопроект № 7678 об основаниях для увольнения со службы, если у военнослужащего трое и больше детей младше 18 лет.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Военнообязанные Призыв

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