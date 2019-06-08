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Британский политик не верит в успех прямых переговоров Зеленского с Путиным

Сегодня, 07:52
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Британский политик не верит в успех прямых переговоров Зеленского с Путиным - фото

REUTERS / POOL

Член секретариата Кабинета министров Великобритании Брукс Ньюмарк посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью изданию Апостроф.

По словам Ньюмарка, западные дипломаты поддерживают Зеленского в его стремлении провести переговоры об условиях установления мира на Донбассе с президентом РФ.

При этом британец отметил, что успех прямых переговоров между президентами маловероятен, поскольку у Зеленского мало «козырей». В таком случае Украине следует заручиться поддержкой своих международных партнеров — НАТО и США.

«Мне, вам, Зеленскому может не нравиться Путин, но в дипломатии важно взаимодействовать и говорить с людьми. Поэтому он прав в попытках вступить с ним в контакт. Но в плане успеха, думаю, это маловероятно, потому что Украина намного слабее как партнер. Украина более слабый партнер в дискуссиях с Россией, поэтому важно, чтобы европейцы, НАТО и особенно США, присоединились и поддержали украинцев», — заявил политик.

Ньюмарк подчеркнул, что украинскому президенту крайне важно получить рычаг влияния на Россию, и именно от этого зависит успех переговоров о мире.

«Без сильного партнера Украина не сможет провести сбалансированные переговоры, а Путин вряд ли примет Украину серьезно, если не будет «кнута и пряника», — резюмировал он.

Теги:   Великобритания Владимир Путин Владимир Зеленский

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