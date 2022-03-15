Зеленский написал письмо семье американского журналиста, убитого российскими оккупантами в Ирпене 15 марта, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Брент Рено работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев (Фото:Андрей Небитов / Facebook)

Президент Владимир Зеленский написал письмо родным американского журналиста, которого 13 марта убили российские оккупанты в Ирпене. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я выражаю свои искренние соболезнования семье Брента Рено, который погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное украинскому народу Россией. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир встать на защиту сил света против сил тьмы», — написал глава государства.



В письме сказано, что журналист документировал трагедию и страдания миллионов украинцев в самых опасных зонах боевых действий и что украинская нация, которая борется против российского режима, скорбит вместе с его семьей.

13 марта российские военные убили в Ирпене журналиста Брента Рено, который работал на американское издание Time. Его коллега, фотокорреспондент The New York Times Хуан Арредондо был ранен. Рено работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

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