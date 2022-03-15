Зеленский написал письмо семье американского журналиста, убитого российскими оккупантами в Ирпене

15 марта, 00:04
Цей матеріал також доступний українською
Брент Рено работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев (Фото:Андрей Небитов / Facebook)

Брент Рено работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев (Фото:Андрей Небитов / Facebook)

Президент Владимир Зеленский написал письмо родным американского журналиста, которого 13 марта убили российские оккупанты в Ирпене. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я выражаю свои искренние соболезнования семье Брента Рено, который погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное украинскому народу Россией. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир встать на защиту сил света против сил тьмы», — написал глава государства.

Читайте также:
19-й день войны — хроника. В Харькове из-за обстрелов разрушено уже около 600 домов, в переговорах с РФ — «техническая пауза»

В письме сказано, что журналист документировал трагедию и страдания миллионов украинцев в самых опасных зонах боевых действий и что украинская нация, которая борется против российского режима, скорбит вместе с его семьей.

Читайте также:
«У Путина и Лаврова — иммунитет». Где будут судить военных преступников и кто уже сейчас подозреваемый — интервью с генпрокуроркой Венедиктовой
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503446745258369031
https://twitter.com/nytimes/status/1503011790170513409

13 марта российские военные убили в Ирпене журналиста Брента Рено, который работал на американское издание Time. Его коллега, фотокорреспондент The New York Times Хуан Арредондо был ранен. Рено работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Ирпень Журналист Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ