БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля Сегодня, 10:58 53473 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Зеленский не хочет участвовать в дебатах 14 апреля на Олимпийском, заявили в БПП REUTERS / Valentyn Ogirenko

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не хочет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля.

Об этом сообщает телеканал Прямой.



"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет участвовать в этих дебатах. Мы не понимаем, какого кота в мешке они прячут", - сказал Герасимов.

Он добавил, что также поднимался вопрос дебатов, которые должны состояться на Суспільном телевидении 19 апреля в 20:00.

"К сожалению, мы не услышали понятной позиции от команды Зеленского, потому что непонятно, будет ли он участвовать в официальных дебатах", - отметил он.

Действующий президент Петр Порошенко ждет шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

В то же время Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля.



В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.