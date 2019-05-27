БПП не будет голосовать за отставку Кабмина — нардеп 27 мая, 22:22 Цей матеріал також доступний українською НВ Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина 30 мая НВ

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Григорий Шверк заявил, что БПП не будет голосовать за отставку Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщает Громадське.

«Было бы странно если бы мы ее поддержали потому что это Кабмин, который мы выбирали своего времени. Поэтому, конечно, не будем поддерживать отставку», — заявил он.

По мнению депутата, без голосов БПП, голосование за отставку правительства не будет результативным.

«В этом парламенте один раз, кажется, была ситуация когда какой-то закон приняли без голосов „Блока Петра Порошенко“. Если нет БПП и он не голосует — ни одного решения эта Рада принять не может», — заявил Шверк.

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и всего состава Кабмина в четверг, 30 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

В Верховной Раде уже зарегистрировано заявление об отставке Гройсмана.

Сам премьер заявил, что будет просить Раду об отставке. Он добавил, что продолжит исполнять обязанности главы Кабмина до создания нового правительства.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.