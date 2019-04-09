БПП: Дебаты на НСК Олимпийский могут пройти только 14 апреля
Дебаты кандидатов между кандидатами на пост президента на НСК Олимпийский могут состояться только 14 апреля.
Об этом заявил глава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур
Герасимов, сообщает Интерфакс-Украина.
"Логично, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля – это последние выходные перед днем голосования второго тура. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - сказал он.
Герасимов считает, нелогичными и непоследовательными действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам дебатов, а также сдачи анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме.
Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.
В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.
В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.