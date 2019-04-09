БПП: Дебаты на НСК Олимпийский могут пройти только 14 апреля Сегодня, 11:06 2650 Цей матеріал також доступний українською Olympic NSC Официальные дебаты должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя, заявили в БПП Olympic NSC

Дебаты кандидатов между кандидатами на пост президента на НСК Олимпийский могут состояться только 14 апреля.

Об этом заявил глава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов, сообщает Интерфакс-Украина.



"Логично, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля – это последние выходные перед днем голосования второго тура. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - сказал он.

Герасимов считает, нелогичными и непоследовательными действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам дебатов, а также сдачи анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.