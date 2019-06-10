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Бойко и Тимошенко в лидерах. Украинцы назвали своих кандидатов на должность нового премьер-министра — опрос

Сегодня, 12:26
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Бойко и Тимошенко в лидерах. Украинцы назвали своих кандидатов на должность нового премьер-министра — опрос - фото

Юрий Бойко/Facebook

Бойко хочет видеть премьером каждый десятый украинец

12,9% украинцев хотели бы видеть на посту нового премьер-министра сопредседателя Оппозиционной платформы-За жизнь Юрия Бойко.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

11,3% опрошенных хотели бы, чтобы новое правительство возглавила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, еще 8,1% выступают за лидера политической партии Сила и Честь Игоря Смешко.

7,7% поддержки украинцев набирает нынешний глава Кабмина Владимир Гройсман, 4% - лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, 2,6% - экс-президент Петр Порошенко и лидер Самопомочи Андрей Садовый, 2,2% - экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов.

36% украинцев не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня. Был опрошен 2021 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля. После этого будет сформировано новое украинское правительство и назначен премьер-министр.

О своих стремлениях стать главой Кабмина заявил экс-президент Петр Порошенко. Он отметил, что это будет возможно в случае победы его партии Европейская солидарность на выборах в парламент.

За пост премьера может побороться и Тимошенко. По данным журналистов, она могла обсуждать свое назначение на встрече с олигархом Игорем Коломойским после его возвращения в Украину. Сама лидер Батькивщины отказалась отвечать на прямой вопрос.

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Теги:   Опрос Украинцы Премьер-министр Досрочные выборы в ВР Игорь Смешко Юрий Бойко Юлия Тимошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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