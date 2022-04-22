«Корректировали вражеский огонь». Мэр Мариуполя обвинил депутатов от ОПЗЖ в сотрудничестве с российскими оккупантами

22 апреля, 15:07
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Вадим Бойченко (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Вадим Бойченко (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что депутаты от ОПЗЖ сотрудничают с врагом.

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«К сожалению, я должен сказать, что они корректировали вражеский огонь по тем инфраструктурным вопросам, которые уничтожили Мариуполь. Так мы, к сожалению, остались без электроснабжения, так мы, к сожалению, остались без воды, без газа, без еды. Они расстреливали все и корректировали огонь», – сказал он.

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Бойченко напомнил, что два месяца в 2014 году Мариуполь был уже под террористической организацией «ДНР», но не покорился.

https://www.youtube.com/embed/b-WFSSMvLxw?start=1326

«И тогда руководители, которые управляли так называемой "ДНР", и сейчас — это одно и тоже. Это без изменений. Они в 2020 году под личиной партии ОПЗЖ избрались на местных выборах, завели туда своих вожаков, которые все время прятались в этой партии, работали до этого на руководящих должностях еще при прежнем мэре», — заявил Бойченко.

https://www.youtube.com/watch?v=NWprIWSx4Io
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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