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Боты искажали общественное мнение в пользу Яценюка и Мартыненко - Схемы

Сегодня, 12:01
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Боты Яценюка и Мартыненко искажали общественное мнение - Схемы

Программа расследований Схемы обнародовала отчет, который доказывает, что с помощью фейковых страниц в Facebook осуществлялось влияние на общественное мнение в интересах бывшего премьер-министра и лидера Народного фронта Арсения Яценюка и экс-депутата и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко.

В отчете 2015 года говорится о проделанной ботами работы в соцсети. Например, под постами боты оставляли отзывы в поддержку политиков, или защищали их от негатива. В отчете также указано, сколько под постами настоящих комментариев, а сколько от ботов.

В приведенном Схемами документе идет речь, что группа заказных комментаторов должна была "поддерживать позицию Арсения Яценюка в вопросе евроатлантической интеграции". А негативные отзывы и обвинения боты переводили на окружение президента, ГПУ и фракцию БПП.

Журналисты Схем также определили, что заказные аккаунты комментировали не только посты Яценюка и Мартыненко, но и материалы журналистов и расследования, касающиеся вышеупомянутых политиков.

Пресс-служба экс-премьера Арсения Яценюка заверила, что он не причастен к этому.

"Наша команда не использовала технологий с привлечением комментаторов с фейковых аккаунтов ни во времена премьерства Арсения Яценюка, ни при каких других обстоятельствах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги:   Николай Мартыненко Программа расследований Схемы Арсений Яценюк

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