Ботсад, гольфкары и шаурма. Как проходил съезд партии Слуга народа — репортаж НВ Сегодня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба партии Слуга народа Съезд президентской политсилы состоялся 9 июня Пресс-служба партии Слуга народа

Президентская партия огласила сотню кандидатов, которые получили места в списке, и пообещала озвучить своих мажоритарщиков — но не сегодня. На съезде побывали журналисты НВ.

Б отанический сад им. Гришко в воскресенье, 9 июня, стал эпицентром украинской политической жизни. Здесь прошел съезд партии Слуга народа, на который прибыли десятки делегатов и почтил своим присутствием президент Владимир Зеленский.

С десяти утра журналистов и участников съезда от служебного входа в ботсад к месту проведения мероприятия подвозили гольфкары. «У нас перегруз», — вежливо предупреждали водители гольфкаров, когда гости пытались сесть втроем на двойное сиденье.

При подходе к шатру, где должен был проходить съезд, НВ встречает одного из делегатов. «О месте в списке я договорился буквально на этих выходных, — говорит участник съезда. — Даже не знаю, какой мне отвели номер». Позже стало известно, что этот делегат вошел в первую сотню кандидатов Слуги народа для пропорциональной части выборов.

Перед началом съезда делегаты активно делали селфи на фоне сцены и знакомились между собой. Кандидаты от Слуги народа действительно не очень хорошо между собой знакомы, подтвердил НВ Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1 и номер 9 в списке. «Многим людям еще предстоит познакомиться друг с другом», — добавил он.

Медиаменеджер рассказал, что обсуждал свой поход в политику с собственником телеканала 1+1 Игорем Коломойским и пока не планирует уходить в должности. На уточняющий вопрос НВ, нет ли в этом этической проблемы — одновременно быть руководителем телеканала и кандидатом в депутаты — Ткаченко ответил отрицательно. «Я же не главный редактор, а генеральный директор», — сказал он.

Фото: Пресс-служба партии Слуга народа

Начался съезд традиционно с пения гимна, после чего на сцену вышел глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Разобравшись с процедурными формальностями, он пригласил к выступлению президента страны.

Зеленский к этому моменту уже успел провести небольшую экскурсию для НВ в автофургоне, припаркованном в окружении охраны неподалеку от шатра, в котором проходил съезд. Он продемонстрировал текст своей речи и сказал, что списка кандидатов у него на руках нет.

«Нам не хватило времени проверить всех кандидатов, — начал оправдываться президент в своем выступлении со сцены. — Может, кому-то не очень добропорядочному таки удалось нас провести и попасть в списки».

Рассказав, что немалую часть кандидатов Слуга народа получила при помощи интернет-отбора, Зеленский заявил: «За „кнопкодавство“ будем лишать мандата».

Зеленского на сцене сменил глава партии Разумков и начал оглашать первую двадцатку партии. Первым номером списка стал сам Разумков, а вот вызывая на сцену второй номер списка — Руслана Стефанчука — глава партии пошутил: «Это наш главный специалист по ЗеКубикам». Таким способом Разумков с юмором намекнул на лишний вес Стефанчука.

На сцену съезда один за другим поднимались участники первой двадцатки списка. Судебный эксперт Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, антикоррупционеры Галина Янченко и Анастасия Красносельская, эксперт по энергетике Андрей Герус по очереди вышли на возвышение перед аудиторией.

Разумков, продолжая толковать кадровую политику партии, объяснил, что полного списка мажоритарщиков еще нет, так как кандидатов слишком много. «У нас будут пост-праймериз, когда мы предложим членам партии обсудить полный список наших кандидатов».

Фото: Пресс-служба партии Слуга народа

Тем не менее некоторые мажоритарные округа уже получили своих кандидатов от Слуги народа. Так, по 94 округу в Киевской области будет баллотироваться Александр Дубинский, журналист телеканала 1+1. Тот вышел на сцену с широкой улыбкой, достал смартфон и начал фотографироваться.

Кроме того, Разумков пообещал выставить сильного кандидата на округе, в котором будет баллотироваться Сергей Пашинский, нынешний нардеп из Народного фронта, чей благотворительный фонд уже проводит мероприятия в Житомирской области. «Будет очень серьезная борьба на округах в Одессе», — добавил руководитель Слуги народа.

На значительном расстоянии от сцены занял свое место на стуле Айварас Абромавичус, экс-министр экономики. «В списках меня нет, — рассказал он НВ. — Но исполнительная власть может быть для меня интересной».

Присутствующий на мероприятии Александр Данилюк, секретарь Совбеза, выборы не комментировал. Он подчеркнул, что электоральный процесс усложняет Минский формат и обмен военнопленными, так как участники выборов политизируют эти вопросы. «Я вне электорального процесса», — повторял экс-министр финансов.

Члены Слуги народа нехотя комментировали места в списке и даже на пресс-конференции не объяснили логику, по которой распределялись порядковые места. Янченко, эксперт по антикоррупционной политике, так пояснила свое достаточно высокое пятое место в списке: «Со мной уже давно работает целая команда юристов и аналитиков, которые готовы писать законопроекты, поэтому, придя в Раду, я уже точно знаю, что надо делать по антикоррупционному направлению».

После того, как партийные делегаты во второй раз пропели гимн и поели шаурмы во время ланча, состоялась пресс-конференция. Журналистов то и дело перебивали делегаты из регионов. Кого-то не пропустила охрана, кто-то пытался узнать личный телефон Разумкова или Стефанчука, а один активист даже пожаловался, что ему сделали замечание, будто он пишет слишком критические посты про Слугу народа в Фейсбуке, хотя сам пытается быть членом этого политического движения.

Фото: Пресс-служба партии Слуга народа

Ближайшие два дня для руководства Слуги народа пройдут жарко. Уже сегодня начинаются консультации о формировании окончательного списка мажоритарщиков, которых будет не менее 100 человек. Процедура эта пройдет непублично, а публике представят лишь окончательные списки.

«По законодательству, после того, как мы подадим списки в Центризбирком, мы уже ничего не сможем в них изменить», — резюмировал со сцены Разумков.

«После парламентских выборов мы назначим премьера, а тот уже сформирует свою команду для Кабмина, — продолжал руководитель Слуги народа. — Мы считаем неправильным называть эти фамилии до выборов».

К настоящему моменту известно, что 25 округ в Днепре займет блогер Максим Бужанский; 31-й в Кривом Роге — актер 95 Квартала Юрий (Юзик) Корявченков; 48 округ в Краматорске достался адвокату Татьяне Романцевой; кандидатом на округе № 62 в Житомире станет ветеран АТО Игорь Герасименко.

По 68-му округу в Ужгороде будет баллотироваться художник и предприниматель Юрий Кочут; Херсонская область, — а именно 185-й округ — достался аграрию Альберту Черепахе; 194-й в Черкассах — ректору Восточноевропейского университета Любови Шпак; 212-й в Киеве — Максиму Перебейнису, врачу-анестезиологу, а также столичный 218-й — урбан-активисту Дмитрию Гурину.

В окружении активистов, которые с нескольких сторон одновременно пытались поделиться с главой партии своими проблемами, Разумков покинул сцену, с которой отвечал на вопросы журналистов.

Тем временем, мимо журналистов, слушающих партийное руководство, на гольфкаре проехал президент. Зеленский всматривался в лица журналистов, а журналисты всматривались в лицо Зеленского. За гольфкаром следовало два автомобиля сопровождения.

Фото: Пресс-служба партии Слуга народа

Пока сотня кандидатов в депутаты, попавшие в список Слуги народа, могут несколько расслабиться, кандидаты для мажоритарных округов ближайшие два дня проведут в напряжении. Им придется доказывать главе партии Разумкову, что именно они смогут принести Слуга народа необходимые мандаты на округах.

Иван Верстюк, Кристина Бердинских / НВ