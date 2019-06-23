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Ресторатор Борисов перечислил полмиллиона партии Голос Вакарчука

Вчера, 13:42
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Ресторатор Борисов перечислил полмиллиона партии Голос Вакарчука - фото

Дима Борисов / Facebook

Дмитрий Борисов и Елена Сапунова

Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили полмиллиона гривен на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос.

Чек Борисов обнародовал в Facebook.

«Мы перечислили полмиллиона гривен на поддержку политической партии Голос. Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте», — написал он.

Борисов отметил, что ему нравится то, что сейчас происходит в Украине: «старые политики стремительно вылетают из эпохи, а новые люди масштабно ломают системы и приходят работать во власть. И приходят именно лидеры приводя вместе с собой профессионалов. Не политики, а члены гражданского общества».

Ранее музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил доноров своей политической силы.

Спонсорскую поддержку партии осуществляют финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Теги:   Парламентские выборы Святослав Вакарчук Партия Голос

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