Ресторатор Борисов перечислил полмиллиона партии Голос Вакарчука Вчера, 13:42 4862 Цей матеріал також доступний українською Дима Борисов / Facebook Дмитрий Борисов и Елена Сапунова Дима Борисов / Facebook

Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили полмиллиона гривен на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос.

Чек Борисов обнародовал в Facebook.



«Мы перечислили полмиллиона гривен на поддержку политической партии Голос. Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте», — написал он.

Борисов отметил, что ему нравится то, что сейчас происходит в Украине: «старые политики стремительно вылетают из эпохи, а новые люди масштабно ломают системы и приходят работать во власть. И приходят именно лидеры приводя вместе с собой профессионалов. Не политики, а члены гражданского общества».

Ранее музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил доноров своей политической силы.

Спонсорскую поддержку партии осуществляют финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.