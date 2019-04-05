Борислав Береза сравнил события в Украине между первым и вторым туром с известными сериалами
События в Украине между первым и вторым туром президентских выборов напоминают фантастические сериалы Звездный крейсер "Галактика" и Пространство.
Таким мнением в интервью Радио НВ поделился народный депутат Борислав Береза.
"Сейчас мы все зрители и смотрим этот сериал. Но 21 апреля сериал закончится и жизнь продолжится, или сериал будет продлен, и тогда все мы уже будем играть в этом сериале", - подчеркнул он.
Береза отметил, что в последнем случае будут заинтересованы только "сценаристы", поскольку людям не понравится, когда "ими играют".
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.