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Борислав Береза сравнил события в Украине между первым и вторым туром с известными сериалами

5 апреля, 16:45
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Борислав Береза сравнил события в Украине между первым и вторым туром с известными сериалами - фото

НВ

Народный депутат Борислав Береза

События в Украине между первым и вторым туром президентских выборов напоминают фантастические сериалы Звездный крейсер "Галактика" и Пространство.

Таким мнением в интервью Радио НВ поделился народный депутат Борислав Береза.

"Сейчас мы все зрители и смотрим этот сериал. Но 21 апреля сериал закончится и жизнь продолжится, или сериал будет продлен, и тогда все мы уже будем играть в этом сериале", - подчеркнул он.

Береза отметил, что в последнем случае будут заинтересованы только "сценаристы", поскольку людям не понравится, когда "ими играют".

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Сериалы Президентские выборы в Украине 2019 Борислав Береза

Спецтема   Выборы президента Украины

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