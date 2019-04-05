Борислав Береза сравнил события в Украине между первым и вторым туром с известными сериалами 5 апреля, 16:45 1612 Цей матеріал також доступний українською НВ Народный депутат Борислав Береза НВ

События в Украине между первым и вторым туром президентских выборов напоминают фантастические сериалы Звездный крейсер "Галактика" и Пространство.

Таким мнением в интервью Радио НВ поделился народный депутат Борислав Береза.

"Сейчас мы все зрители и смотрим этот сериал. Но 21 апреля сериал закончится и жизнь продолжится, или сериал будет продлен, и тогда все мы уже будем играть в этом сериале", - подчеркнул он.

Береза отметил, что в последнем случае будут заинтересованы только "сценаристы", поскольку людям не понравится, когда "ими играют".

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.