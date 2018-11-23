Борис Колесников о Бойко: Единым кандидатом от оппозиции он может быть только на выборах в Лисичанский горсовет

Сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников усомнился, что экс-председатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрий Бойко, который баллотируется в президенты от партии Оппозиционная платформа - За життя, может быть единым кандидатом от оппозиционных политических сил.
"Куда он может идти дальше? Он на прошлых президентских выборах набрал 35 тысяч голосов, и поэтому единым кандидатом от оппозиции он может быть только [на выборах] в Лисичанский городской совет (и то, если пройдет)", - заявил он в эфире Радио НВ.
Колесников добавил, что Оппозиционный блок будет искать своего единого кандидата для участия в президентских выборах 2019 года, который будет представлять "промышленников, предпринимателей, лидеров местного самоуправления всей страны, а не только Юго-Востока".
Напомним, 20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей" за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов.
16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".
После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом. Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
"Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.
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На посту главы фракции Бойко сменил Вадим Новинский. Новинский заверил, что "ни о каком расколе партии не может быть речи". При этом двое нардепов из фракции Оппоблока - Николай Скорик и Юрий Мирошниченко - объявили, что поддерживают Бойко. Заявления в поддержку Бойко обнародовали также несколько региональных организаций Оппоблока.
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