Воровали миллионы в Одессе. Как несколько человек контролировали почти всю экономику города — подробности громкого дела от детектива НАБУ Гюльмагомедова 3 января, 15:25 Эксклюзив NV Денис Гюльмагомедов возглавляет отдел детективов НАБУ, расследующий масштабную коррупционную схему в Одессе (Фото:прессофис НАБУ)

НАБУ подозревает, что бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович создали в Одессе настоящий конвейер коррупции, а в городском совете — «единственное коррупционное окно».

В начале декабря детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заявили о разоблачении великой одесской мафии — новой преступной организации, какая фактически контролировавшей весь город.

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Фигуранты дела создали «единственное окно» для местных предпринимателей и застройщиков и контролировали решения депутатов и чиновников горсовета. А для пользователей таких «услуг» преступники имели свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен.



В организации схемы НАБУ подозревает одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Алекса Боруховича (экснардеп ВР от СДПУ (о), который раньше имел имя Александр Грановский), а в соучастии — их доверенное лицо Константина Ефремова. Именно их детективы задержали 5 декабря. Кроме них подозрения были объявлены еще трем работникам городского совета Одессы.



Как утверждают в НАБУ, организация возникла всего через несколько месяцев после того, как бюро удалось прекратить деятельность подобной, активно действовавшей по такой же схеме в 2016—2019 годах. В участии в старой «мафии» подозревается мэр Одессы Геннадий Труханов. В новой же он фигурирует только как свидетель.



О том, почему городского головы нет среди подозреваемых, как действовали преступники и какие методы конспирации использовали, НВ в эксклюзивном интервью рассказал Денис Гюльмагомедов, руководитель отдела детективов НАБУ.



— В декабре НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации (ЗО), которая взяла под контроль практически всю экономическую жизнь Одессы. Подозреваются в организации бизнес-партнеры Борис Кауфман и Алекс Борухович. Фактически эти люди продолжили дело Владимира Галантерника — местного непубличного бизнесмена, подозреваемого в руководстве похожей ЗО, действовавшей в 2016—2019 годах. Если проводить параллели между этими двумя делами, чем они отличаются? Возможно, новое дело больших масштабов и схемы более изобретательны?



— Эти две преступные организации очень схожи между собой. Первая ЗО в Одессе фактически была для бизнеса единственным окном для решения вопросов, входящих в компетенцию городских властей. Если бизнесу нужно было получить разрешение или услугу от Одесского городского совета (ОМР), то он не обращался к ней напрямую, даже если по закону имел на это право. Официальное обращение ничем кроме проблем и осложнений для бизнеса не заканчивалось. В свою очередь, свой запрос бизнесмены адресовали определенным людям, которые «решали все вопросы» в городе. Имя этих людей всем известно, их передавали через «сарафанное радио». Благодаря им застройщики получали за бесценок коммунальное имущество (в пользование или собственность) и в дальнейшем захватывали большие земельные участки для застройки. Так же через этих людей решали вопросы с получением градостроительных условий или добивались пассивной позиции ОМР в судебных процессах по защите интересов общества. Все это решалось через «единственное окно», где для бизнеса определяли ценник по выполнению работ и услуг «под ключ».



Когда летом 2021 г. мы фактически остановили работу первой преступной организации, а ее организатор бежал за границу [Галантерник], начались соревнования между разными группами влияния за вакантное место. Это не были какие-то междоусобия или войны авторитетов. Но те, кто чувствовал свою величайшую авторитетность и репрезентативность в этом регионе, за несколько месяцев взяли ситуацию под контроль и стали новыми обладателями «единственного окна» в Одессе.



Надо отдавать себе отчет, что преступная организация — это большая группа людей. Часть первой З0 после разоблачения ее верхушки остались на своих местах. Это как частные лица, так и чиновники в ОМР. Они по своей сути натренированы работать только по теневым схемам. У них даже запрос был, кто будет дальше организовывать их работу. Понимаете?!



И на самом деле вот эта новая преступная организация состоит на 80% из тех же людей, которые входили в состав первой.



Хотя содержание работы обоих ЗО похоже, все же есть определенные отличия.



Во-первых, новая организация менее масштабна. Возможно, потому, что она просто «младшая». Во-вторых, ее организаторы пытались придать своей деятельности более законный вид. Первая ЗО оперировала так называемыми понятийными соглашениями, прямо фиксировавшими обязательства ЗО и их цену. Организация брала на себя ответственность решать вопросы с голосованиями местных депутатов, закрывать вопросы с правоохранительными органами, обеспечивать предоставление градостроительных условий, несмотря на то, противоречит ли это генеральному плану застройки, или противоречит целевому использованию этих земельных участков, несмотря на то, что земельные участки должны передаваться на конкурсе, это все никого не волновало. Новая группа пыталась все завернуть в обложку меценатства, поддержки бизнеса. Но на самом деле суть та же, то же «единственное окно».



— У вас есть в материалах дела какой-нибудь прайс-лист, что сколько стоило?



— По делу новой преступной организации такого прайс-листа нет. Я думаю, что они сами себе его еще не составили. А в предыдущем был. Я его наизусть цитировать не буду, но самые удивительные суммы касались земельных вопросов. И там фигурировали всегда цифры $4−5 млн за какие-то земельные участки. Больше всего, что бросалось в глаза, — $16 млн. И это деньги, которые не шли территориальной общине, а оседали в карманах преступной организации. Похоже, что в новой ЗО этот прайс-лист как раз формировался, но мы немного помешали их планам.



— Эта новая группа преступников также работала под конспирацией, как и предыдущая. И у них даже были бункеры с глушилками. Что это было за помещение? Ваши детективы были там?