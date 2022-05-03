Джонсон выступил в Раде и пообещал новые поставки вооружений на 300 млн фунтов
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Рады, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинским депутатам по видеосвязи (Фото:REUTERS/Stringer)
Во вторник, 3 мая, перед депутатами Верховной Рады выступил глава британского правительства Борис Джонсон.
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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.
По его словам, во время видеоключения Джонсон признал, что затягивание с введением санкций против кремлевского режима за агрессию против Украины біло «коллективной ошибкой», и анонсировал новую военную помощь.
«Объявил о новом оружии и средствах защиты на 300 млн фунтов. Включая радары для анти-артиллерии», — рассказал Железняк.
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