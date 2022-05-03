Джонсон выступил в Раде и пообещал новые поставки вооружений на 300 млн фунтов 3 мая, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Рады, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинским депутатам по видеосвязи (Фото:REUTERS/Stringer)

Во вторник, 3 мая, перед депутатами Верховной Рады выступил глава британского правительства Борис Джонсон.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.

По его словам, во время видеоключения Джонсон признал, что затягивание с введением санкций против кремлевского режима за агрессию против Украины біло «коллективной ошибкой», и анонсировал новую военную помощь.

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«Объявил о новом оружии и средствах защиты на 300 млн фунтов. Включая радары для анти-артиллерии», — рассказал Железняк.

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