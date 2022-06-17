ПВО для Украины и санкции против России. Зеленский подвел итоги переговоров с Джонсоном, который во второй раз с начала войны приехал в Киев
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве в пятницу, 17 июня.
Во время совместного брифинга с Джонсоном Зеленский сообщил, что они обсудили все ключевые вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Европе, оборону и безопасность.
«Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине — победа нашего государства», — подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил Джонсона за понимание вооруженных потребностей Украины. Они обсудили необходимость увеличить поставки тяжелого оружия, обеспечить ПВО для Украины и «начали двигаться в этом направлении». Также лидеры обсудили итоги третьей встречи в формате Рамштайн. Зеленский поблагодарил британского премьера за способствование интересам Украины.
Также Зеленский и Джонсон обсудили, в частности, подготовку к отопительному сезону, усиление санкционного давления на Россию, гарантии безопасности для Украины и процесс восстановления нашей страны после победы.
«Мы передали свои наработки, свои предложения [по ужесточению санкций против России]. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу для самой России — агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну наибольшую цену», — сказал президент Украины.
Борис Джонсон во время брифинга подчеркнул, что Британия будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку Украины и будет работать над усилением санкций против режима диктатора Владимира Путина. Он заявил, что его страна готова продолжать поддержку Украины и передавать оружие, а также обучать военных его использовать.
«Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, несут тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней [полномасштабного] нападения на Украину они до сих пор не достигли целей, которые определили для себя на первую неделю», — отметил Джонсон.
Борис Джонсон 17 июня приехал в Украину с необъявленным визитом во второй раз после начала полномасштабного вторжения России. По информации издания Бабель, британский премьер уже покинул Киев.
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