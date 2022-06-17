ПВО для Украины и санкции против России. Зеленский подвел итоги переговоров с Джонсоном, который во второй раз с начала войны приехал в Киев 17 июня, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве в пятницу, 17 июня.

Во время совместного брифинга с Джонсоном Зеленский сообщил, что они обсудили все ключевые вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Европе, оборону и безопасность.



Видео дня

«Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине — победа нашего государства», — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Джонсона за понимание вооруженных потребностей Украины. Они обсудили необходимость увеличить поставки тяжелого оружия, обеспечить ПВО для Украины и «начали двигаться в этом направлении». Также лидеры обсудили итоги третьей встречи в формате Рамштайн. Зеленский поблагодарил британского премьера за способствование интересам Украины.



Также Зеленский и Джонсон обсудили, в частности, подготовку к отопительному сезону, усиление санкционного давления на Россию, гарантии безопасности для Украины и процесс восстановления нашей страны после победы.

«Мы передали свои наработки, свои предложения [по ужесточению санкций против России]. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу для самой России — агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну наибольшую цену», — сказал президент Украины.

Борис Джонсон во время брифинга подчеркнул, что Британия будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку Украины и будет работать над усилением санкций против режима диктатора Владимира Путина. Он заявил, что его страна готова продолжать поддержку Украины и передавать оружие, а также обучать военных его использовать.

«Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, несут тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней [полномасштабного] нападения на Украину они до сих пор не достигли целей, которые определили для себя на первую неделю», — отметил Джонсон.



Борис Джонсон 17 июня приехал в Украину с необъявленным визитом во второй раз после начала полномасштабного вторжения России. По информации издания Бабель, британский премьер уже покинул Киев.

Джонсон заставляет Шольца и Макрона занимать проукраинскую позицию – Александр Хара, дипломат https://www.youtube.com/embed/hdNTKqNU3KY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.