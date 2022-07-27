«Большой друг Украины». Зеленский не хочет, чтобы Джонсон уходил из политики

27 июля, 21:38
Борис Джонсон осенью 2022 года оставит пост премьер-министра (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Борис Джонсон осенью 2022 года оставит пост премьер-министра (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Президент Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона большим другом Украины и сказал, что тот не должен исчезать из политики после отставки.

Свое мнение глава государства выразил в интервью TalkTV, которое давал вместе с первой леди Еленой Зеленской, сообщает BBC.

Зеленский отметил, что не имеет права вмешиваться в британскую политику, но что он хотел бы, чтобы Борис Джонсон не уходил из политики.

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«Я хочу, чтобы он оставался где-то в политике и мог быть кем-то. Я не хочу, чтобы он исчезал, но решение зависит от британского народа… Я уверен, что, какой бы пост он ни занял, он всегда будет с Украиной. Это от всего сердца», — заявил президент.

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Он добавил, что был бы счастлив сотрудничать, «как когда-то с Борисом», с любым из двух кандидатов на пост британского премьера — главой МИД Лиз Трасс или бывшим министром финансов Риши Сунаком: «Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы и пользуются поддержкой народа и общества Великобритании».

По данным The Telegraph, Борис Джонсон хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

Издание также сообщило, что Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО после отставки нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга, которая ожидается в сентябре 2023 года.

Британский премьер, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, оставит пост в начале сентября. Его место займут Лиз Трасс или Риши Сунак — имя победителя выборов внутри Консервативной партии станет известно 5 сентября.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский Выборы в Великобритании Украина-Великобритания

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