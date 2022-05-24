Сергей Кислица отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН из-за войны России против Украины 24 мая, 20:34 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал отставку российского дипломата Бориса Бондарева.

Война России против Украины — главные события 24 мая

В интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур Кислица сказал, что отставка российского дипломата — очень смелый поступок, но это единственный такой публичный случай за три месяца с начала полномасштабной войны:



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«С одной стороны могу сказать, что это очень смелый поступок. С другой же… я разочарован. Мы очень разочарованы, что за три месяца, если учесть количество российских дипломатов, есть только один известный случай, когда у человека было достоинство и моральные стандарты, чтобы открыто выступить против зла».

Постпред подчеркнул, что российские дипломаты, которые продолжают участвовать в войне России против Украины, в конечном итоге понесут ответственность.

«Я думаю, все, что они говорят в Совбезе, может и будет использовано в трибунале, который будет создан. Эта история не закончится, пока все они, включая российских дипломатов, не будут привлечены к ответственности», — заявил он.

Накануне Борис Бондарев оставил пост советника постоянного представительства России при ООН в Женеве. Дипломат осудил российского диктатора Владимира Путина за его агрессивную войну против Украины и раскритиковал МИД страны-агрессора за растущий «уровень лжи и непрофессионализма».

«За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, жирной буквой Z перечеркивающим все наши надежды и перспективы на процветание свободного общества в нашей стране», — сказано в заявлении дипломата.



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