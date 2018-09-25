25 сентября 2018, вторник

Борьба за коррупционные "потоки" обостряется, поэтому против неравнодушных украинцев развязан террор - журналист Казанский

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Денис Казанский прокомментировал участившиеся нападения на активистов

Денис Казанский прокомментировал участившиеся нападения на активистов

Журналист Денис Казанский связывает участившиеся с начала 2018 года нападения на украинских общественно-политических активистов с обострением борьбы за коррупционные "потоки", с которыми борются эти активисты.

"Развязан террор против активных и неравнодушных граждан Украины, которые являются молодыми политиками; активистами, которые состоят в каких-то общественных организациях; или журналистами. Против них реально развязан террор, цель которого, возможно, просто-напросто заставить замолчать, чтобы наше общество поменьше боролось с коррупцией и называло громких имен, чтобы люди "знали свое место" и не мешали воровать", - отметил он в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, нападения на украинских активистов происходят на фоне борьбы за "скудеющие" коррупционные "потоки", число и объемы которых сократились благодаря действиям общественных деятелей.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию. 

Нападения на гражданских активистов в Одессе в последнее время не редкость. В начале июня в Одессе напали на активиста местного Автомайдана и члена общественного совета НАБУ Виталия Устименко. Нападавшие начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом.

 

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