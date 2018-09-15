Борьба уже проиграна. Низкие тарифы на газ не помогут конкурировать с Северным потоком 2 - Коболев

Если построят Северный поток 2, конкурировать с ним путем предложения более низких тарифов не удастся из-политической мотивированности проекта, заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Я всегда улыбаюсь, когда говорят, как мы будем конкурировать тарифам и различными условиями с Северным потоком 2. Борьба уже проиграна. Когда строили Северный поток 1, Украина имела самые низкие тарифы из всех европейских стран. И все равно объемы газа, которые пошли через Северный поток 1, перебросили из нашей системы ", - сказал Коболев.

По его мнению, Северный поток 2 представляет огромную геополитическую угрозу.

"Если не будет транзита, это станет открытой дверью к полномасштабной военной агрессии против Украины. Сейчас между Россией и ЕС находится Украина, которая борется за независимость и пытается защитить себя, но одновременно защищает и ЕС. Если нас не будет как элемента этой защиты, то не будет никого ", - пояснил он.

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Напомним, США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока-2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.