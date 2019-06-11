Большой эфир. Михеил Саакашвили на Радио НВ — онлайн-трансляция Сегодня, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Михеил Саакашвили стал гостем Радио НВ Александр Медведев / НВ

Экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили дает развернутое интервью в прямом эфире Радио НВ.

Разговор с политиком проходит в рамках программы Новий вечір, которую ведет ее постоянный ведущий Дмитрий Тузов.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил готовится к выборам в Верховную Раду Украины — и уже заявила, что пойдет на них самостоятельно.

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